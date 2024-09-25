«Галатасарай» уверенно победил ПАОК с Чаловым и Оздоевым в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Игра началась в 22:00 мск. «Галатасарай» одержал победу со счётом 3:1.

Команды не смогли забить друг другу в первые 45 минут. На 48-й минуте защитник ПАОКа Абдул-Рахман Баба срезал мяч в свои ворота. На 67-й минуте сравнял счёт полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас. На 76-й минуте забил игрок «Галатасарая» Юнус Акгюн, которому ассистировал нападающий Виктор Осимхен. На 90+5-й мнуте отметился голом форвард «Галатасарая» Мауро Икарди.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.