Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» уверенно победил ПАОК с Чаловым и Оздоевым в матче Лиги Европы

«Галатасарай» уверенно победил ПАОК с Чаловым и Оздоевым в матче Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались турецкий «Галатасарай» и греческий ПАОК. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Игра началась в 22:00 мск. «Галатасарай» одержал победу со счётом 3:1.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 1
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Баба – 48'     1:1 Константелиас – 67'     2:1 Акгюн – 76'     3:1 Икарди – 90+5'    

Команды не смогли забить друг другу в первые 45 минут. На 48-й минуте защитник ПАОКа Абдул-Рахман Баба срезал мяч в свои ворота. На 67-й минуте сравнял счёт полузащитник ПАОКа Яннис Константелиас. На 76-й минуте забил игрок «Галатасарая» Юнус Акгюн, которому ассистировал нападающий Виктор Осимхен. На 90+5-й мнуте отметился голом форвард «Галатасарая» Мауро Икарди.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги Европы
Материалы по теме
Юрий Жирков объяснил низкую результативность Фёдора Чалова в ПАОКе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android