«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги
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Завершился матч 3-го раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 5:1.
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Куанса – 21' 1:1 Жота – 25' 2:1 Жота – 49' 3:1 Салах – 74' 4:1 Гакпо – 90' 5:1 Гакпо – 90+3'
Удаления: нет / Альварес – 76'
На 21-й минуте защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса записал на свой счёт автогол. На 25-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота с передачи Федерико Кьезы. На 49-й минуте Жота оформил дубль. На 74-й минуте третий мяч «Ливерпуля» забил нападающий Мохамед Салах. На 90-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо, а через три минуты он же оформил дубль.
Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».
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