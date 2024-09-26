«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги

Завершился матч 3-го раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 5:1.

На 21-й минуте защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса записал на свой счёт автогол. На 25-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота с передачи Федерико Кьезы. На 49-й минуте Жота оформил дубль. На 74-й минуте третий мяч «Ливерпуля» забил нападающий Мохамед Салах. На 90-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо, а через три минуты он же оформил дубль.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».