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«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги
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Завершился матч 3-го раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). «Ливерпуль» разгромил соперника со счётом 5:1.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Куанса – 21'     1:1 Жота – 25'     2:1 Жота – 49'     3:1 Салах – 74'     4:1 Гакпо – 90'     5:1 Гакпо – 90+3'    
Удаления: нет / Альварес – 76'

На 21-й минуте защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса записал на свой счёт автогол. На 25-й минуте отличился нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота с передачи Федерико Кьезы. На 49-й минуте Жота оформил дубль. На 74-й минуте третий мяч «Ливерпуля» забил нападающий Мохамед Салах. На 90-й минуте отличился полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо, а через три минуты он же оформил дубль.

Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».

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