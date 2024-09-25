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Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал информацию о смене Игоря Осинькина

Генеральный директор «Крыльев» прокомментировал информацию о смене Игоря Осинькина
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В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о скорой отставке главного тренера команды Игоря Осинькина и назначении на этот пост Сергея Игнашевича.

«ПФК «Крылья Советов» обычно не комментирует различные слухи, распространяемые всезнающими «экспертами», но сейчас считаем важным заявить, что ни я как генеральный директор, ни мои заместители по спортивным вопросам не ведут переговоры ни с Игнашевичем, ни с его штабом о назначении в «Крылья Советов».

Клуб и команда во главе с Игорем Витальевичем полностью сосредоточены на ближайшей игре, мы призываем всех болельщиков не реагировать на провокации, которые появляются в ряде СМИ и различных телеграм-каналах.

Мы все — клуб, болельщики, игроки и тренерский штаб – объединены одной целью – побеждать в каждом матче и радовать болельщиков.

Приглашаем всех поддержать нас на матче с «Химками», который пройдёт 29 сентября на «Солидарность Самара Арене», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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