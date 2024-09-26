Палестинская футбольная ассоциация ожидает решения ФИФА об отстранении Израиля

Исполком ФИФА рассмотрит запрос Палестинской футбольной ассоциации об отстранении израильских сборных и клубов от международных турниров 3 октября.

«Палестинская футбольная ассоциация (ПФА) подтверждает, что получила независимую юридическую оценку по предложению ПФА о применении санкций к Израильской футбольной ассоциации за нарушения уставов ФИФА и международного права. Мы ценим профессионализм и беспристрастность, проявленные ФИФА в решении этого вопроса, в частности, при передаче вопроса экспертам по правовым вопросам для тщательной оценки.

ПФА уверена в справедливости текущего процесса. Мы терпеливо ждём окончательного решения, которое, как ожидается, будет рассмотрено Советом ФИФА 3 октября, и уверены, что этот процесс в конечном итоге приведёт к справедливости и равенству для палестинского футбола и его спортсменов», – говорится в заявлении Палестинской футбольной ассоциации в социальной сети X (ранее Twitter).