«Андерлехт» обыграл «Ференцварош» в Лиге Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались бельгийский «Андерлехт» и венгерский «Ференцварош». Команды играли на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе (Бельгия). Игра началась в 22:00 мск. «Андерлехт» одержал победу со счётом 2:1.

На 61-й минуте забил игрок «Андерлехта» Яри Версхарен с передачи Марио Струйкенса. На 66-й минуте нападающий «Андерлехта» Каспер Дольберг реализовал пенальти. На 81-й минуте с поля был удалён нападающий «Андерлехта» Нильсон Ангуло. На 86-й минуте забил нападающий «Ференцвароша» Адама Траоре.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.