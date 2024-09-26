Тренер «Торпедо» Кононов спровоцировал массовую потасовку во время матча Кубка России

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов получил красную карточку в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

Фото: Скриншоты из трансляции матча на телеканале «Матч ТВ»

В концовке матча, на 83-й минуте, защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин грубо сыграл против защитника торпедовцев Юрия Коледина, после чего второй упал на газон. Данный эпизод вызвал гнев у Олега Кононова. Он выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого началась массовая потасовка между членами клубов и игроками.

Напомним, в январе 2024 года московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды.