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Тренер «Торпедо» Кононов спровоцировал массовую потасовку во время матча Кубка России

Тренер «Торпедо» Кононов спровоцировал массовую потасовку во время матча Кубка России
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов получил красную карточку в матче 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

Фото: Скриншоты из трансляции матча на телеканале «Матч ТВ»

В концовке матча, на 83-й минуте, защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин грубо сыграл против защитника торпедовцев Юрия Коледина, после чего второй упал на газон. Данный эпизод вызвал гнев у Олега Кононова. Он выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого началась массовая потасовка между членами клубов и игроками.

Напомним, в январе 2024 года московское «Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды.

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