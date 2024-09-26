Пражская «Славия» уверенно победила «Лудогорец» в матче Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались болгарский «Лудогорец» и пражская «Славия». Команды играли на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария). Игра началась в 22:00 мск. «Славия» одержала победу со счётом 2:0.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Славии» Матей Юрасек с передачи Томаша Хоры. На 65-й минуте отличился форвард «Славии» Моймир Хитил.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.