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Пражская «Славия» уверенно победила «Лудогорец» в матче Лиги Европы

Пражская «Славия» уверенно победила «Лудогорец» в матче Лиги Европы
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались болгарский «Лудогорец» и пражская «Славия». Команды играли на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария). Игра началась в 22:00 мск. «Славия» одержала победу со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
0 : 2
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Юрасек – 38'     0:2 Хитил – 65'    

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Славии» Матей Юрасек с передачи Томаша Хоры. На 65-й минуте отличился форвард «Славии» Моймир Хитил.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Турнирная таблица Лиги Европы
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