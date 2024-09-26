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Результаты матчей Кубка Италии 25 сентября

Результаты матчей Кубка Италии 25 сентября
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Вчера, 25 сентября, прошли матчи 1/16 финала Кубка Италии. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей:

«Пиза» – «Чезена» — 0:1;
«Удинезе» — «Салернитана» — 1:0;
«Дженоа» — «Сампдория» — 1:1, 5:6 пен.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», который в финале прошлого сезона обыграл «Аталанту» со счётом 1:0. Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выигрывал этот трофей 15 раз. Команда, которая становится 10-кратным обладателем Кубка Италии, имеет право разместить на своей футбольной форме серебряную звезду.

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