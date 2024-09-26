Результаты матчей Кубка Италии 25 сентября

Вчера, 25 сентября, прошли матчи 1/16 финала Кубка Италии. Предлагаем ознакомиться с результатами встреч, которые прошли в указанный день.

Результаты матчей:

«Пиза» – «Чезена» — 0:1;

«Удинезе» — «Салернитана» — 1:0;

«Дженоа» — «Сампдория» — 1:1, 5:6 пен.

Действующим обладателем Кубка Италии является туринский «Ювентус», который в финале прошлого сезона обыграл «Аталанту» со счётом 1:0. Наиболее титулованной командой в турнире является «Ювентус», который выигрывал этот трофей 15 раз. Команда, которая становится 10-кратным обладателем Кубка Италии, имеет право разместить на своей футбольной форме серебряную звезду.