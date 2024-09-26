ЦСКА отреагировал на решение Тошича завершить карьеру

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на новость, что Зоран Тошич, который ранее выступал за армейцев, завершил карьеру.

«Зоран Тошич принял решение завершить игровую карьеру!

В составе армейцев он становился трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России.

Спасибо за всё, Зоран! Всегда будем рады тебя видеть дома!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Также серб выступал за «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кёльн», «Тобол», «Тайчжоу Юаньда» и «Ламию».

Тошич дебютировал за сборную Сербии в сентябре 2007 года, он провёл 76 матчей за национальную команду и забил 11 мячей.