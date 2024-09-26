Вчера, 25 сентября, прошли матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 25 сентября:

«Будё-Глимт» (Норвегия) – «Порту» (Португалия) — 3:2;

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Эльфсборг» (Швеция) — 3:2;

«Ницца» (Франция) – «Реал Сосьедад» (Испания) — 1:1;

«Андерлехт» (Бельгия) – «Ференцварош» (Венгрия) — 2:1;

«Мидтьюлланн» (Дания) – «Хоффенхайм» (Германия) — 1:1;

«Динамо» Киев (Украина) – «Лацио» (Италия) — 0:3;

«Галатасарай» (Турция) – ПАОК (Греция) — 3:1;

«Лудогорец» (Болгария) – «Славия» Прага (Чехия) — 0:2;

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Твенте» (Нидерланды) — 1:1.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.