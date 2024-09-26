Игрок «СКА-Хабаровск» Садики: в жизни не видел таких городов, как Москва

Защитник «СКА-Хабаровск» Нехар Садики поделился впечатлениями от пребывания в Москве.

«В Москве очень много возможностей. Честно говоря, я был во многих местах и городах мира, но я в жизни не видел таких городов, как Москва. Мне здесь очень понравилось, с Москвой ничего не сравнится», — приводит слова Садики Legalbet.

Защитник перешёл в «СКА-Хабаровск» летом 2024 года в качестве свободного агента. Ранее Садики играл в чемпионатах Албании, Северной Македонии, Мальты. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 175 тыс.