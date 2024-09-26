Денис Черышев прилетел в Грецию для завершения трансфера в «Паниониос»

Российский полузащитник Денис Черышев прилетел в Грецию для прохождения медосмотра и подписания контракта с местной командой «Паниониос». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети.

Фото: Пресс-служба «Паниониоса»

Ранее сообщалось, что греческий клуб «Паниониос», выступающий во второй лиге этой страны, объявил о полном достижении соглашения с Черышевым. Детали сделки пока не разглашаются.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.

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