Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после матча с «Твенте» в Лиге Европы

Тен Хаг раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после матча с «Твенте» в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ничьей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте».

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

«Мы сохранили им жизнь, вели со счетом 1:0, контролируя игру, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы снизили уровень, пропустили гол. Мы не довели дело до конца и были наказаны за свою ошибку. Ответственность за пропущенный гол на всей команды. Игрок «Твенте» бежал по полю, не останавливаясь. Мы не можем пропускать гол таким образом.

Мы снова увидели, что нужно продолжать идти вперёд на протяжении всей игры. Как только счёт становится 1:0, нужно продолжать идти вперёд и забивать второй гол», — приводит слова Тен Хага Yahoo Sports.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Порту». Матч состоится 3 октября.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» сенсационно не смог обыграть «Твенте» в 1-м туре Лиги Европы
Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android