Тен Хаг раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после матча с «Твенте» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о ничьей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте».

«Мы сохранили им жизнь, вели со счетом 1:0, контролируя игру, нужно быть последовательными и продолжать в том же духе. Во втором тайме мы снизили уровень, пропустили гол. Мы не довели дело до конца и были наказаны за свою ошибку. Ответственность за пропущенный гол на всей команды. Игрок «Твенте» бежал по полю, не останавливаясь. Мы не можем пропускать гол таким образом.

Мы снова увидели, что нужно продолжать идти вперёд на протяжении всей игры. Как только счёт становится 1:0, нужно продолжать идти вперёд и забивать второй гол», — приводит слова Тен Хага Yahoo Sports.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Порту». Матч состоится 3 октября.

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