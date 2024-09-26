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Стали известны все пары 4-го раунда Кубка лиги, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом»

Стали известны все пары 4-го раунда Кубка лиги, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом»
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Состоялась жеребьёвка стадии четвёртого раунда Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт турнира. Процедура была слепой. Её результаты выглядят следующим образом:

Результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка английской лиги:

  • «Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
  • «Брайтон» — «Ливерпуль»
  • «Уимблдон» / «Ньюкасл» — «Челси»
  • «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
  • «Саутгемптон» — «Сток Сити»
  • «Престон» — «Арсенал»

Кубок лиги стартовал 13 августа и продлится до 16 марта следующего года. На всех стадиях, кроме полуфиналов, команды проводят по одному матчу. В 1/2 финала соперники играют по две игры — дома и в гостях.

Финал состоится 16 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».

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