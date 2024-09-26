Стали известны все пары 4-го раунда Кубка лиги, «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом»

Состоялась жеребьёвка стадии четвёртого раунда Кубка английской лиги, сообщает официальный сайт турнира. Процедура была слепой. Её результаты выглядят следующим образом:

Результаты жеребьёвки 4-го раунда Кубка английской лиги:

«Брентфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» — «Ливерпуль»

«Уимблдон» / «Ньюкасл» — «Челси»

«Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»

«Саутгемптон» — «Сток Сити»

«Престон» — «Арсенал»

Кубок лиги стартовал 13 августа и продлится до 16 марта следующего года. На всех стадиях, кроме полуфиналов, команды проводят по одному матчу. В 1/2 финала соперники играют по две игры — дома и в гостях.

Финал состоится 16 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Челси».