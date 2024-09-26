Флик рассказал, какой вратарь нужен «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, какого вратаря ищет клуб после победы в матче с «Хетафе» (1:0) в 7-м туре чемпионата Испании.

«Я говорю только об игроках, которые у меня есть, а Иньяки — наш вратарь. Сегодня я счастлив. У нас есть ещё три очка. Иньяки 25 лет, а остальные очень молодые, и, если что-то произойдет, нам нужен вратарь с опытом..Деку и я Мы обсудили и поразмышляли. Мы работаем над этим», — приводит слова Флика Marca.

Ранее появилась информация, что бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны может подписать контракт с «Барселоной» и заменить травмированного Марк-Андре тер Штегена.

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