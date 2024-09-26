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Ультрас «Атлетико» придут на дерби с «Реалом» в масках, чтобы оскорблять Винисиуса

Болельщики «Атлетико» собираются пойти на дерби с мадридским «Реалом» в одноразовых масках, чтобы оскорблять вингера «сливочных» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает испанское издание OK Diario.

По информации источника, ультрас «матрасников» запустили кампанию в социальных сетях, призывая других болельщиков прийти на матч в масках, чтобы избежать идентификации и иметь возможность оскорблять игрока.

Отмечается, что эти фанаты активно распространяют расистские сообщения в адрес Винисиуса.

Напомним, Винисиус периодически сталкивается с проявлениями расизма в свой адрес, играя на различных стадионах Испании.

Матч между мадридскими «Атлетико» и «Реалом» пройдёт в рамках 8-го тура испанской Ла Лиги. Встреча состоится 29 сентября в 22:00 мск на «Сивитас Метрополитано».

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: