Ламин Ямаль получил травму в матче «Барселоны» с «Хетафе» в Ла Лиге

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0), сообщает Footmercato со ссылкой на COPE.

По данным источника, Ямаля видели хромающим, когда он выходил со стадиона. Предварительно, его травма несерьёзна, он получил удар по лодыжке. Тем не менее медицинский персонал проведёт обследование футболиста в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямаль принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 21 очко.

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