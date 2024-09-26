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Ламин Ямаль получил травму в матче «Барселоны» с «Хетафе» в Ла Лиге

Ламин Ямаль получил травму в матче «Барселоны» с «Хетафе» в Ла Лиге
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Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0), сообщает Footmercato со ссылкой на COPE.

Испания — Примера . 7-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Левандовски – 19'    

По данным источника, Ямаля видели хромающим, когда он выходил со стадиона. Предварительно, его травма несерьёзна, он получил удар по лодыжке. Тем не менее медицинский персонал проведёт обследование футболиста в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямаль принял участие в семи матчах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 21 очко.

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