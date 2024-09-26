«Некоторым игрокам сегодняшнего «Арсенала» завтра в школу». Артета — об игре в Кубке лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игроках академии, вышедших на поле в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Болтон Уондерерс» (5:1).
«Это действительно был позитивный вечер во всех отношениях. Мы предоставили игровое время многим опытным игрокам, которые проявили себя качественно, а также дали шанс нескольким футболистам из академии. Некоторым игрокам сегодняшнего матча завтра в школу. Есть несколько таких! Они были в полном восторге и благодарили остальных игроков за поддержку», — приводит слова Артеты Football.London.
Отметим, в составе лондонского клуба дублем отметился нападающий Итан Нванери, которому всего 17 лет.
В четвёртом раунде турнира «канониры» встретятся с «Престоном».
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