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«Некоторым игрокам сегодняшнего «Арсенала» завтра в школу». Артета — об игре в Кубке лиги

«Некоторым игрокам сегодняшнего «Арсенала» завтра в школу». Артета — об игре в Кубке лиги
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игроках академии, вышедших на поле в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Болтон Уондерерс» (5:1).

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
25 сентября 2024, среда. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Болтон Уондерерс
Болтон
1:0 Райс – 16'     2:0 Нванери – 37'     3:0 Нванери – 49'     3:1 Коллинз – 53'     4:1 Стерлинг – 64'     5:1 Хаверц – 77'    

«Это действительно был позитивный вечер во всех отношениях. Мы предоставили игровое время многим опытным игрокам, которые проявили себя качественно, а также дали шанс нескольким футболистам из академии. Некоторым игрокам сегодняшнего матча завтра в школу. Есть несколько таких! Они были в полном восторге и благодарили остальных игроков за поддержку», — приводит слова Артеты Football.London.

Отметим, в составе лондонского клуба дублем отметился нападающий Итан Нванери, которому всего 17 лет.

В четвёртом раунде турнира «канониры» встретятся с «Престоном».

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