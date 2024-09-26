Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» установила историческое достижение в Ла Лиге

«Барселона» установила историческое достижение в Ла Лиге
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 6500-й гол команды в чемпионате Испании, сообщает официальный сайт клуба. Форвард забил гол в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0).

Испания — Примера . 7-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Левандовски – 19'    

6500 голов были забиты в 3035 матчах лиги, в среднем 2,14 гола за игру. За это время «Барселона» пропустила 3362 гола. «Барселона» стала первым клубом, которая забила 6500 голов, у ближайшего конкурента в лице «Реала» на данный момент 6499 голов.

На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 21 очко. В следующем туре команда встретится с «Осасуной». Матч состоится 28 сентября.

Материалы по теме
Флик рассказал, какой вратарь нужен «Барселоне»
Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android