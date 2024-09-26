«Барселона» установила историческое достижение в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 6500-й гол команды в чемпионате Испании, сообщает официальный сайт клуба. Форвард забил гол в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:0).

6500 голов были забиты в 3035 матчах лиги, в среднем 2,14 гола за игру. За это время «Барселона» пропустила 3362 гола. «Барселона» стала первым клубом, которая забила 6500 голов, у ближайшего конкурента в лице «Реала» на данный момент 6499 голов.

На данный момент «Барселона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 21 очко. В следующем туре команда встретится с «Осасуной». Матч состоится 28 сентября.

Материалы по теме Флик рассказал, какой вратарь нужен «Барселоне»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире