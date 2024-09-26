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Легенда Нидерландов Гуллит раскритиковал тен Хага за ничью «Манчестер Юнайтед» в матче с «Твенте» в Лиге Европы

Легенда Нидерландов Гуллит раскритиковал тен Хага за ничью «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рууд Гуллит высказался об игре «Манчестер Юнайтед» под руководством главного тренера Эрика тен Хага в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

«Я не удивлён тем, что видел сегодня в исполнении «Манчестер Юнайтед». Мы уже привыкли к этому… Напомните, сколько миллионов потребовалось тен Хагу, чтобы собрать команду?»

Я видел, как Эрик тен Хаг всё время разговаривал с Гарначо. Единственное, о чём думает игрок в такой момент, это: «Чувак, оставь меня в покое», — приводит слова Гуллита Utddistrict со ссылкой на нидерландское телевидение.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Порту». Матч состоится 3 октября.

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