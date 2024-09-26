Стали известны подробности по будущему Салаха на фоне слухов об уходе из «Ливерпуля»

Английский «Ливерпуль» хочет продлить контракт с египетским крайним нападающим Мохамедом Салахом до 2029 года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы обсудили с Салахом ситуацию с потенциальным трансфером свободным агентом и обозначили свою позицию о том, что не намерены продавать его в январе и приложат все усилия, чтобы сохранить в команде.

Сообщается, что Салах счастлив в «Ливерпуле» и не ставит трансфер в другой клуб в приоритет, но выгодное предложение всегда может изменить его решение.

Ранее сообщалось, что египтянином интересуются «ПСЖ» и «Ювентус».

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 55 млн.

Материалы по теме Агент Мохамеда Салаха отреагировал на слухи о возможном уходе форварда из «Ливерпуля»

Известные дети спортсменов: