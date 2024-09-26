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Кристиан Эриксен: казалось, что «Твенте» хочет победу больше, чем «Манчестер Юнайтед»

Кристиан Эриксен: казалось, что «Твенте» хочет победу больше, чем «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал ничью в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

«Я думаю, что в основном мы были разочарованы как команда, в конце концов мы хотели большего, но этого было недостаточно. Казалось, что «Твенте» хотел победу больше, чем мы, этого не должно быть. Я думаю, что каждый смотрит на себя, каждый — профессиональный футболист, он знает, что делать. Мы не проиграли, но это ощущается как поражение», — приводит слова Эриксена Yahoo Sports.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Порту». Матч состоится 3 октября.

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