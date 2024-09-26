Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не выпускает на поле Ансу Фати

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, почему не дал сыграть ни одной минуты в Ла Лиге вингеру своей команды Ансу Фати после того, как тот восстановился после травмы.

«Ансу Фати готов на 100%, но матч был сложным, и мы решили выпустить других игроков», — приводит слова Флика Marca.

Напомним, в матче 7-го тура чемпионата Испании между каталонцами и «Хетафе» (1:0) немецкий специалист произвёл всего четыре замены, не выпустив Фати даже в связи с небльшой травмой 17-летнего нападающего Ламина Ямаля.

Фати является воспитанником каталонцев. В минувшем сезоне Ансу Фати провёл за «Брайтон» 30 матчей, в которых забил четыре мяча и записал на свой счёт одну голевую передачу. В нынешнем сезоне футболист пропустил часть предсезонки и старт Ла Лиги с блауграной из-за травмы. На данный момент на счету 21-летнего вингера лишь 2 сыгранные минуты в игре Лиги чемпионов. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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