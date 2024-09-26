Луис Энрике: я бы не стал тренировать «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что не хотел бы тренировать команду, если бы в ней был Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.

«Я бы не стал тренировать «ПСЖ» с Месси, Неймаром и Мбаппе. Если бы титулы выигрывала только команда с лучшим игроком в мире, у «ПСЖ» было бы восемь титулов Лиги чемпионов, а у них — ни одного», — приводит слова Энрике Marca.

Напомним, одно время Неймар, Мбаппе и Месси выступали вместе за «ПСЖ». Однако на сегодняшний день эти игроки покинули парижан. Неймар перешёл в «Аль-Хиляль», Мбаппе выступает за «Реал», а Месси является футболистом «Интер Майами».

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