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Тен Хаг обвинил в самоуверенности игроков «Манчестер Юнайтед» после матча Лиги Европы

Тен Хаг обвинил в самоуверенности игроков «Манчестер Юнайтед» после матча Лиги Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал самоуверенными футболистов клубом после ничьей в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте» (1:1).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

«Мы очень амбициозны, а когда у тебя есть амбиции, ты должен выступать, доказывать свою правоту, и особенно сегодня, во втором тайме. Мы были слишком самоуверенны и не довели игру до конца, хотя как команда, должны были это сделать.

Я думаю, что у этой команды очень хороший менталитет, я видел во многих матчах, насколько высок уровень нашей работы», — приводит слова тен Хага The Guardian.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Порту». Матч состоится 3 октября.

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