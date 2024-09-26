Тен Хаг обвинил в самоуверенности игроков «Манчестер Юнайтед» после матча Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал самоуверенными футболистов клубом после ничьей в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте» (1:1).

«Мы очень амбициозны, а когда у тебя есть амбиции, ты должен выступать, доказывать свою правоту, и особенно сегодня, во втором тайме. Мы были слишком самоуверенны и не довели игру до конца, хотя как команда, должны были это сделать.

Я думаю, что у этой команды очень хороший менталитет, я видел во многих матчах, насколько высок уровень нашей работы», — приводит слова тен Хага The Guardian.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Порту». Матч состоится 3 октября.

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