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Стало известно, кто из «Барселоны» сыграл ключевую роль в переговорах с Войцехом Щенсны

Стало известно, кто из «Барселоны» сыграл ключевую роль в переговорах с Войцехом Щенсны
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Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сыграл ключевую роль в убеждении бывшего вратаря «Ювентуса» Войцеха Щенсны вернуться в футбол и присоединиться к каталонцам спустя месяц после завершения карьеры игрока. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Щенсны подтвердил информацию, что ведёт переговоры о заключении контракта с «Барселоной». Издание Relevo сообщало, что поляк бесплатно перейдёт в «Барселону».

Щенсны перешёл в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2017 году и провёл за туринский клуб 252 матча, выиграв три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии. Летом он стал свободным агентом после ухода из клуба и объявил о завершении карьеры.

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