Стало известно, когда Войцех Щенсны подпишет контракт с «Барселоной»

Бывший вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны в понедельник подпишет контрактное соглашение с каталонской «Барселоной».

«В понедельник Войцех Щенсны подпишет контракт с «Барселоной» до июня 2025 года», — написал журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Щенсны должен будет заменить травмированного Марк-Андре тер Штегена.

Щенсны перешёл в «Ювентус» из лондонского «Арсенала» в 2017 году и провёл за туринский клуб 252 матча, выиграв три титула чемпиона Серии А и три Кубка Италии. Летом он стал свободным агентом после ухода из клуба и объявил о завершении карьеры.

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