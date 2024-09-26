Тренер «ПСЖ» Энрике: Мбаппе никогда не защищается

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Мбаппе никогда не защищается, ему тяжело, но он забивает 25 голов и делает 15 передач, и мы должны адаптировать систему к его способностям», — приводит слова Энрике AS.

Отметим, Энрике сказал эти слова про Мбаппе в документальном сериале, где рассказывает о своей карьере и отношениях с некоторыми игроками. Тогда он еще тренировал Мбаппе. Премьера сериала состоится 30 сентября.

Напомним, Энрике тренировал Мбаппе с 2023 по 2024 год. В летнее трансферное окно Мбаппе покинул «ПСЖ» и подписал контрактное соглашение с «Реалом».

Самый дорогой трансфер в истории футбола