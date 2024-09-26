Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета ответил на обвинения в антифутболе в адрес «Арсенала» со стороны «Сити»

Артета ответил на обвинения в антифутболе в адрес «Арсенала» со стороны «Сити»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику со стороны игроков «Манчестер Сити» в сторону игры «канониров» в очном матче 5-го тура английской Премьер-лиги, который завершился ничьей со счётом 2:2.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Это всё мнения, не более того. Кто бы что ни говорил, они не собираются отказываться от своих слов. Мы будем опираться на факты. Мы вынуждены были играть так, как играли.

Я был там. Я работал в «Сити» четыре года. У меня есть вся информация. Поверьте мне, я тоже кое-что знаю», — приводит слова Артеты Mirror.

Напомним, ранее игроки «горожан» высказывались о том, что «канониры» использовали нефутбольные вещи для того, чтобы удержать счёт в матче.

Материалы по теме
Джон Стоунз — о матче с «Арсеналом»: они замедляют игру, используя иную сторону футбола

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android