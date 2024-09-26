Артета ответил на обвинения в антифутболе в адрес «Арсенала» со стороны «Сити»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику со стороны игроков «Манчестер Сити» в сторону игры «канониров» в очном матче 5-го тура английской Премьер-лиги, который завершился ничьей со счётом 2:2.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9' 1:1 Калафьори – 22' 1:2 Магальянс – 45+1' 2:2 Стоунз – 90+8'
Удаления: нет / Троссард – 45+8'
«Это всё мнения, не более того. Кто бы что ни говорил, они не собираются отказываться от своих слов. Мы будем опираться на факты. Мы вынуждены были играть так, как играли.
Я был там. Я работал в «Сити» четыре года. У меня есть вся информация. Поверьте мне, я тоже кое-что знаю», — приводит слова Артеты Mirror.
Напомним, ранее игроки «горожан» высказывались о том, что «канониры» использовали нефутбольные вещи для того, чтобы удержать счёт в матче.
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