Артета ответил на обвинения в антифутболе в адрес «Арсенала» со стороны «Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику со стороны игроков «Манчестер Сити» в сторону игры «канониров» в очном матче 5-го тура английской Премьер-лиги, который завершился ничьей со счётом 2:2.

«Это всё мнения, не более того. Кто бы что ни говорил, они не собираются отказываться от своих слов. Мы будем опираться на факты. Мы вынуждены были играть так, как играли.

Я был там. Я работал в «Сити» четыре года. У меня есть вся информация. Поверьте мне, я тоже кое-что знаю», — приводит слова Артеты Mirror.

Напомним, ранее игроки «горожан» высказывались о том, что «канониры» использовали нефутбольные вещи для того, чтобы удержать счёт в матче.

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