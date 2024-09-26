Ловчев: «Локомотив» ещё как‑то держит оборону, а у «Спартака» много лет проблемы с защитой

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – 16:30 мск.

«Жду красивую игру как от «Локомотива», так и от «Спартака». «Красно‑белые» начали показывать атакующий футбол, Деян Станкович уже не первый день работает с командой, поэтому отчетливо виден рисунок игры. И молодые ребята железнодорожников очень симпатично играют, к тому же встреча пройдёт на их поле.

На результат встречи повлияет игра защитников обеих команд. «Локомотив» ещё как‑то держит оборону за счет того, что играет с мячом впереди. А у «Спартака» уже много лет проблемы с защитой. В основном они покупали игроков в атаку. Успешных трансферов в защиту после Неманьи Видича толком не было. Может быть, Жиго и Бабич еще более‑менее игроки», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Спартак» находится на пятом месте, набрав 16 очков.

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