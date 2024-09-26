Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Кс — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев: «Локомотив» ещё как‑то держит оборону, а у «Спартака» много лет проблемы с защитой

Ловчев: «Локомотив» ещё как‑то держит оборону, а у «Спартака» много лет проблемы с защитой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду красивую игру как от «Локомотива», так и от «Спартака». «Красно‑белые» начали показывать атакующий футбол, Деян Станкович уже не первый день работает с командой, поэтому отчетливо виден рисунок игры. И молодые ребята железнодорожников очень симпатично играют, к тому же встреча пройдёт на их поле.

На результат встречи повлияет игра защитников обеих команд. «Локомотив» ещё как‑то держит оборону за счет того, что играет с мячом впереди. А у «Спартака» уже много лет проблемы с защитой. В основном они покупали игроков в атаку. Успешных трансферов в защиту после Неманьи Видича толком не было. Может быть, Жиго и Бабич еще более‑менее игроки», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Спартак» находится на пятом месте, набрав 16 очков.

Материалы по теме
Против кого ошибаются судьи в РПЛ. VAR — главный помощник «Спартака»
Против кого ошибаются судьи в РПЛ. VAR — главный помощник «Спартака»
Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android