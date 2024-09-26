Тренер «Ливерпуля» Слот прокомментировал разгромную победу над «Вест Хэмом» в Кубке лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о разгромной победе своей команды в матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 5:1.
«Команды уровня «Вест Хэм», обладающие высоким качеством, способны оказывать давление. Во втором тайме они также создавали угрозу на стандартных положениях.
С тех пор как я здесь, ни один матч не был простым, хотя иногда результаты могут казаться иным. Но, вероятно, именно такова жизнь в английской Премьер-лиге: у каждой команды есть высококлассные футболисты. Думаю, мы большую часть времени контролировали игру. Особенно это касалось первого тайма, когда мы много владели мячом», — приводит слова Слота BBC со ссылкой на интервью в Sky Sports.
В четвёртом раунде турнира команда Слота встретится в гостях с «Брайтоном».
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