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Тен Хаг с «Манчестер Юнайтед» победил всего в одной игре из последних девяти в еврокубках

Тен Хаг с «Манчестер Юнайтед» победил всего в одной игре из последних девяти в еврокубках
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выиграл лишь один матч из последних девяти в еврокубках.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
25 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
1:0 Эриксен – 35'     1:1 Ламмерс – 68'    

Последняя победа «красных дьяволов» под руководством нидерландского специалиста в еврокубках была одержана в игре с «Копенгагеном» (1:0) на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В остальных играх «Манчестер Юнайтед» потерпел пять поражений и ещё три матча свёл вничью.

Напомним, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с нидерландским «Твенте» со счётом 1:1. На 35-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счёт в игре. На 68-й минуте гости усилиями Сэма Ламмерса сравняли счёт.

В следующей игре Лиги Европы «красные дьяволы» сыграют с португальским «Порту». Матч состоится 3 октября в 22:00 мск.

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