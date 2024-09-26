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Тен Хаг с «Манчестер Юнайтед» победил всего в одной игре из последних девяти в еврокубках

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выиграл лишь один матч из последних девяти в еврокубках.

Последняя победа «красных дьяволов» под руководством нидерландского специалиста в еврокубках была одержана в игре с «Копенгагеном» (1:0) на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В остальных играх «Манчестер Юнайтед» потерпел пять поражений и ещё три матча свёл вничью.

Напомним, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с нидерландским «Твенте» со счётом 1:1. На 35-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счёт в игре. На 68-й минуте гости усилиями Сэма Ламмерса сравняли счёт.

В следующей игре Лиги Европы «красные дьяволы» сыграют с португальским «Порту». Матч состоится 3 октября в 22:00 мск.

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