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Тьерри Анри — о плотном календаре матчей: с лучшими игроками мира обращаются как со скотом

Тьерри Анри — о плотном календаре матчей: с лучшими игроками мира обращаются как со скотом
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Экс-нападающий «Барселоны», лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о высокой плотности современного футбольного календаря, вынуждающего футболистов принимать участие в большом количестве матчей.

«Они играют слишком много игр. С лучшими игроками мира обращаются как со скотом. Вам понравился этот Евро по сравнению с предыдущими годами? Большинство лучших игроков выглядят уставшими на поле, я вижу, что многие из них потеряли радость игры», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

В сезоне-2024/2025 УЕФА проводит розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате, который предполагает по восемь матчей для каждого клуба на групповом этапе вместо прежних шести и дополнительный раунд плей-офф для 16 команд.

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