Ханс-Дитер Флик назвал лучшего нападающего последнего десятилетия

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре нападающего своей команды Роберта Левандовского, назвав его лучшим игроком на своей позиции за последнее десятилетие.

«Роберт Левандовски был лучшим центральным нападающим в мире за последние 10 лет. Его работа — играть впереди и забивать голы, и он это делает. Всё просто!» — приводит слова Флика журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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