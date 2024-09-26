Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Кс — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «СКА-Хабаровск» высказался о поражении от «Урала» с вылетом из Кубка России

Главный тренер «СКА-Хабаровск» высказался о поражении от «Урала» с вылетом из Кубка России
Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский дал комментарий по итогам выездного матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (0:1), который завершил участие армейцев в розыгрыше турнира.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мосин – 8'    

«Проиграли 0:1. Конечно, хотелось сыграть удачнее. Первый тайм: к сожалению, совершали очень много детских ошибок. Ну в простых ситуациях игроки такого уровня не должны их совершать. Во втором тайме более-менее могли забить, но могли и пропустить. В итоге сложилась такая ситуация – проиграли 0:1. Коротко», — приводит слова Поддубского пресс-служба «СКА-Хабаровск».

Единственный гол в матче «Урал» — «СКА-Хабаровск» забил на восьмой минуте защитник «шмелей» Егор Мосин.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android