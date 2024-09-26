Главный тренер «СКА-Хабаровск» высказался о поражении от «Урала» с вылетом из Кубка России

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский дал комментарий по итогам выездного матча четвёртого раунда Пути регионов Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (0:1), который завершил участие армейцев в розыгрыше турнира.

«Проиграли 0:1. Конечно, хотелось сыграть удачнее. Первый тайм: к сожалению, совершали очень много детских ошибок. Ну в простых ситуациях игроки такого уровня не должны их совершать. Во втором тайме более-менее могли забить, но могли и пропустить. В итоге сложилась такая ситуация – проиграли 0:1. Коротко», — приводит слова Поддубского пресс-служба «СКА-Хабаровск».

Единственный гол в матче «Урал» — «СКА-Хабаровск» забил на восьмой минуте защитник «шмелей» Егор Мосин.