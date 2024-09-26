16-летний вратарь «Арсенала» в матче Кубка лиги с «Болтоном» побил клубный рекорд
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16-летний голкипер лондонского «Арсенала» Джек Портер установил новый клубный рекорд, выйдя в стартовом составе на домашний матч третьего раунда Кубка английской лиги с «Болтон Уондерерс» (5:1), сообщает Squawka.
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
25 сентября 2024, среда. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Болтон Уондерерс
Болтон
1:0 Райс – 16' 2:0 Нванери – 37' 3:0 Нванери – 49' 3:1 Коллинз – 53' 4:1 Стерлинг – 64' 5:1 Хаверц – 77'
По данным источника, Портер стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на официальный матч в основном составе «Арсенала». В день дебютного матча его возраст составлял 16 лет и 72 дня.
Ранее в текущем сезоне до матча за взрослую команду «канониров» 16-летний вратарь успел сыграть за несколько команд различных возрастов — сборную Англии U17, сборную Англии U18 и молодёжный состав «Арсенала» U21.
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