16-летний вратарь «Арсенала» в матче Кубка лиги с «Болтоном» побил клубный рекорд

16-летний голкипер лондонского «Арсенала» Джек Портер установил новый клубный рекорд, выйдя в стартовом составе на домашний матч третьего раунда Кубка английской лиги с «Болтон Уондерерс» (5:1), сообщает Squawka.

По данным источника, Портер стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на официальный матч в основном составе «Арсенала». В день дебютного матча его возраст составлял 16 лет и 72 дня.

Ранее в текущем сезоне до матча за взрослую команду «канониров» 16-летний вратарь успел сыграть за несколько команд различных возрастов — сборную Англии U17, сборную Англии U18 и молодёжный состав «Арсенала» U21.