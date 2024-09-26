Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче — Юнион Сент-Жиллуаз. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Джек Портер стал самым молодым игроком основы в истории лондонского «Арсенала»

16-летний вратарь «Арсенала» в матче Кубка лиги с «Болтоном» побил клубный рекорд
Комментарии

16-летний голкипер лондонского «Арсенала» Джек Портер установил новый клубный рекорд, выйдя в стартовом составе на домашний матч третьего раунда Кубка английской лиги с «Болтон Уондерерс» (5:1), сообщает Squawka.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
25 сентября 2024, среда. 21:45 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Болтон Уондерерс
Болтон
1:0 Райс – 16'     2:0 Нванери – 37'     3:0 Нванери – 49'     3:1 Коллинз – 53'     4:1 Стерлинг – 64'     5:1 Хаверц – 77'    

По данным источника, Портер стал самым молодым футболистом, когда-либо выходившим на официальный матч в основном составе «Арсенала». В день дебютного матча его возраст составлял 16 лет и 72 дня.

Ранее в текущем сезоне до матча за взрослую команду «канониров» 16-летний вратарь успел сыграть за несколько команд различных возрастов — сборную Англии U17, сборную Англии U18 и молодёжный состав «Арсенала» U21.

Календарь Кубка лиги
Турнирная сетка Кубка лиги
Материалы по теме
CIES Football Observatory назвал лучшие клубы РПЛ по доверию молодым игрокам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android