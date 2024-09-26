Тренер ПАОКа Луческу высказался о поражении от «Галатасарая» в игре ЛЕ с участием россиян

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал поражение в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (1:3).

«Это была непростая игра, но мы стали свидетелями яркого футбола. Наш противник оказался достаточно сильным. Мы старались действовать слаженно и создали немало перспективных моментов, но ключевым остаётся умение забивать — это помогает снять напряжение с команды. Мы действительно показали достойную игру сегодня», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.

Отметим, что российские игроки греческой команды Фёдор Чалов и Магомед Оздоев приняли участие в матче, выйдя в стартовом составе. Россияне не отметились результативными действиями. Обоих игроков заменили во втором тайме.

Свой следующий матч в Лиге Европы ПАОК сыграет 3 октября с румынской командой «Стяуа».

Материалы по теме «Галатасарай» уверенно победил ПАОК с Чаловым и Оздоевым в матче Лиги Европы

Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК: