Тренер ПАОКа Луческу высказался о поражении от «Галатасарая» в игре ЛЕ с участием россиян

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу прокомментировал поражение в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Галатасараем» (1:3).
«Это была непростая игра, но мы стали свидетелями яркого футбола. Наш противник оказался достаточно сильным. Мы старались действовать слаженно и создали немало перспективных моментов, но ключевым остаётся умение забивать — это помогает снять напряжение с команды. Мы действительно показали достойную игру сегодня», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.
Отметим, что российские игроки греческой команды Фёдор Чалов и Магомед Оздоев приняли участие в матче, выйдя в стартовом составе. Россияне не отметились результативными действиями. Обоих игроков заменили во втором тайме.
Свой следующий матч в Лиге Европы ПАОК сыграет 3 октября с румынской командой «Стяуа».
Чалов прилетел в Грецию для оформления трансфера в ПАОК: