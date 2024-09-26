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Ловчев в частном порядке раскритиковал оборону «Спартака» перед игрой с «Локомотивом»

Ловчев в частном порядке раскритиковал оборону «Спартака» перед игрой с «Локомотивом»
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Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев жёстко высказался об обороне московского «Спартака» перед матчем 10-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Приобретение Алексиса Дуарте — ошибка, Олег Рябчук — средненький, как и Никита Чернов, из‑за этого сдвигают назад Руслана Литвинова. Денисов довольно слабый игрок, если честно. Когда Константин Тюкавин забивал, Даниил нарушил все законы футбола. Ещё в 70‑е годы прошлого века Андрей Петрович Старостин говорил: «Ребята, сделайте полшага назад, тогда вас никто не развернёт». У «Спартака» очень слабенькая оборона», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Спартак» находится на пятом месте, набрав 16 очков.

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