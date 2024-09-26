Шабаров: на 16 клубов РПЛ в лучшем случае 32 российских футболиста в поле стабильно играют

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался о выборе кандидатов в национальную и молодёжную сборные.

«В профессиональном футболе есть определённое количество рабочих мест, и больше их быть не может. Есть, условно, 100 клубов, на поле выходят 11 игроков. Значит, каждые выходные 1100 человек выходит на футбольное поле. Этих мест может быть больше только за счёт увеличения количества клубов либо изменений политики по легионерам. В той же РПЛ при нынешнем лимите из 11 футболистов восемь — легионеры. Остаётся три места, одно из которых вратарское. Все вратари у нас россияне, это самая конкурентная позиция сегодня. У Виталия Витальевича Кафанова голова вообще не болит по этому поводу — у всех вратарей есть практика. Остаётся два места, а есть ещё белорусы и казахи, которые тоже не считаются легионерами. На 16 клубов остаётся в лучшем случае 32 российских футболиста, которые каждый тур играют. Хорошо, что сегодня есть такие клубы, как «Локомотив», тот же «Ростов», которые не до конца используют лимит. Но формально для основной сборной России был бы выбор из 32 игроков. Где там ещё молодым втиснуться?

Уже хорошо, что хотя бы на уровне Первой и Второй лиг появилось больше футболистов. На низших ступенях они получают практику, но в РПЛ всё намного жёстче для молодых. То, что они там появляются, зачастую, наверное, связано с экономическими причинами в клубах. Радоваться этому или нет, не знаю. Но у них появился такой шанс», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александров Ершовым и Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Иваном Шабаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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