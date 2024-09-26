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Тренер российской молодёжки сформулировал смысл существования команды в условиях бана

Тренер российской молодёжки сформулировал смысл существования команды в условиях бана
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров рассказал, для чего нужны международные матчи его команды даже в условиях отстранения от официальных турниров.

«Для игроков результат всегда важен, они в любом матче хотят победить. Говорить им, что это товарищеская игра, поэтому результат не особо важен, контрпродуктивно. Но как тренеры мы ставим перед собой и другие задачи, в том числе по содержанию игры, оценке футболистов и их перспектив в команде. Это выходит на первый план.

Опережая вопрос про целесообразность матчей молодёжной сборной России, надо понять, для чего мы собираемся. Конечно, когда есть официальные соревнования, мы готовимся к ним. Но в молодёжном сегменте важный аспект — подготовка игрока к профессиональному уровню. Каждая игра — вызов, и настоящий спортсмен его ищет, чтобы расти. Мы и предоставляем вызовы: играть в другой стране, неизученный соперник, климат, дорога, новые партнёры. Если футболист их преодолевает, то становится сильнее. Те же клубы могут смотреть и понимать, что за игроки у них и куда они движутся. Возможно, это задаёт определённый вектор для работы в клубе.

Сейчас, когда нет официальных соревнований, мы видим своё предназначение в этом. Если бы мы готовились к соревнованиям, наш подход к формированию команды отличался бы», — рассказал Шабаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Иваном Шабаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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