Очередная победа «Барселоны», Овечкин отметился передачей за «Вашингтон». Главное к утру

В матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 1:0, одержав седьмую победу подряд в чемпионате, передача форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помогла «столичным» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги — 5:3, омский «Авангард» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ со счётом 2:3, потерпев шестое поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».