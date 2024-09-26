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26 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, UFC, хоккей, Александр Овечкин

Очередная победа «Барселоны», Овечкин отметился передачей за «Вашингтон». Главное к утру
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В матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 1:0, одержав седьмую победу подряд в чемпионате, передача форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помогла «столичным» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги — 5:3, омский «Авангард» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ со счётом 2:3, потерпев шестое поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» одержала седьмую подряд победу в Ла Лиге, обыграв дома «Хетафе».
  2. Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ.
  3. «Авангард» проиграл «Локомотиву» и потерпел шестое поражение подряд.
  4. «Манчестер Юнайтед» сенсационно не смог обыграть «Твенте» в 1-м туре Лиги Европы.
  5. «Барселона» установила историческое достижение в Ла Лиге.
  6. «Тампа-Бэй» без Кучерова и Василевского обыграла «Флориду» в матче с 15 голами.
  7. Бой Петра Яна и Дейвисона Фигейреду состоится 23 ноября.
  8. «Галатасарай» уверенно победил ПАОК с Чаловым и Оздоевым в матче Лиги Европы.
  9. Денис Черышев прилетел в Грецию для завершения трансфера в «Паниониос».
  10. Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич объявил о завершении карьеры.
  11. Стало известно, когда Войцех Щенсны подпишет контракт с «Барселоной».
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