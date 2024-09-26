Очередная победа «Барселоны», Овечкин отметился передачей за «Вашингтон». Главное к утру
В матче 7-го тура испанской Примеры «Барселона» обыграла «Хетафе» со счётом 1:0, одержав седьмую победу подряд в чемпионате, передача форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина помогла «столичным» обыграть «Нью-Джерси Дэвилз» в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги — 5:3, омский «Авангард» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче КХЛ со счётом 2:3, потерпев шестое поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» одержала седьмую подряд победу в Ла Лиге, обыграв дома «Хетафе».
- Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ.
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