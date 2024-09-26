Шабаров: Батраков был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет ли вообще

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров прокомментировал прогресс 19-летнего атакующего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Алексея я знаю достаточно давно. Впервые его увидел, когда ему было лет 13-14. Они приезжали на соревнования, когда команда была ещё у Константина Каменева. Он был самым маленьким и щупленьким. Стоял вопрос, заиграет вообще или нет. С такими данными это сложно было представить.

Надо отдать должное «Локомотиву»: они смогли не только протащить его по всей линейке возрастов, не потерять, но ещё и выстроили правильную подготовку, не форсировали, потому что с такими ребятами надо очень аккуратно. Он позднего физического развития, мог не выдержать нагрузок, если бы они были одинаковые для всех. Респект клубу. Ещё большую роль сыграло, что сегодня в «Локомотиве» Михаил Галактионов, который знает, как работать с молодёжью, какие подходы использовать», — рассказал Шабаров в интервью корреспондентам «Чемпионата» Александру Ершову и Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Иваном Шабаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время