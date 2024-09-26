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Тренер российской молодёжки объяснил, почему не взял во Вьетнам всех сильнейших игроков

Тренер российской молодёжки объяснил, почему не взял во Вьетнам всех сильнейших игроков
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Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров высказался о том, почему отказался взять на сборы во Вьетнам всех сильнейших игроков национальной команды.

«Стоит сказать, что мы опять поехали неполноценной молодёжной командой. По-прежнему продолжаем жить в режиме «две команды в одной». На бумаге молодёжная сборная состоит из игроков 2004-2005 годов рождения, но, когда приходит приглашение от соперника только 2005 года, мы собираем команду исключительно этого возраста. Мы зависим от приглашений, которых сейчас не так много, приходится подстраиваться. В прошлом году из шести окон дважды съездили 2005 годом, а четыре — общим составом. В марте этого года ездили в Уругвай общей командой, а сейчас снова пришлось не задействовать 2004 год. Это всегда меняет подход к комплектованию, состав терпит значительные изменения. Зато поездка во Вьетнам позволила снова посмотреть глубину нашего состава. Появилась возможность взять ребят, которых не вызывали в рамках общей команды. С точки зрения знакомства с новичками я поездкой доволен. Жаль, что не получилось полноценно сыграть второй матч, он должен был дать дополнительную информацию по новичкам, её мы сполна не получили», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александров Ершовым и Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Иваном Шабаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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