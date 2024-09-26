Шабаров: Круговой был шебутной мальчишка, такой колобочек, но заматерел с возрастом

Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Иван Шабаров рассказал, каким был защитник московского ЦСКА Данил Круговой, когда играл в академии «Зенита» в детстве.

«Круговой 1998 года рождения. Мы три с половиной года с ним работали. С 1999 года Каккоев в Нижнем Новгороде, Мусаев — в «Родине». Но для меня важнее не чтобы я их считал своими воспитанниками, а чтобы они меня считали своим тренером. Тогда это имеет ценность. Бывает, проработаешь с человеком пять лет, а он потом и не вспомнит тебя. Бывает и наоборот.

Круговой, как и Каккоев, с шести лет воспитывался в академии. По тестам Даня всегда был одним из самых быстрых. Он и на тренировки первым прибегал. Шебутной мальчишка, такой колобочек. Мы боялись, что мягковат характером, но он заматерел, повзрослел. Это к разговору о ставках: заиграет, не заиграет. В его команде были ещё интересные ребята, но больше никто не смог пока пробиться туда, куда пробился Круговой», — сказал Шабаров в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александров Ершовым и Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Иваном Шабаровым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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