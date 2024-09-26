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Корнаухов высказался о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком» в РПЛ

Корнаухов высказался о предстоящем матче между «Локомотивом» и «Спартаком» в РПЛ
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Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало – в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Футболисты «Спартака» при Станковиче показали, что если ловят кураж, то играют очень здорово. Получаются хорошие комбинации и голы. Если не получается взломать оборону, то бывают проблемы. Но думаю, что в матче с «Локомотивом» будет открытая игра и команды забьют много мячей», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 21 очко. «Спартак» находится на пятом месте, набрав 16 очков.

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