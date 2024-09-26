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Расписание матчей Кубка России 26 сентября

Расписание матчей Кубка России 26 сентября
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Сегодня, 26 сентября, пройдут матчи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Расписание матчей Кубка России 26 сентября (время — московское):

17:00. «Спартак» (Кострома) – «Енисей» (Красноярск);
18:00. «Знамя Труда» (Орехово-Зуево) – «Арсенал» (Тула);
19:30. «Амкал» (Москва) – «Алания» (Владикавказ).

Жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Кубка России будет проведена в пятницу, 27 сентября. Начало — в 15:00 мск. Матчи пятого раунда пройдут с 15 по 17 октября.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обыграла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
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