Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 26 сентября (время — московское)

19:45. «Мальмё» (Швеция) – «Рейнджерс» (Шотландия)

19:45. «Фенербахче» (Турция) – «Юнион» (Бельгия)

22:00. «Стяуа» (Румыния) – РФШ (Латвия)

22:00. «Лион» (Франция) – «Олимпиакос» (Греция)

22:00. «Брага» (Португалия) – «Маккаби» Т-А (Израиль)

22:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Бешикташ» (Турция)

22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан)

22:00. «Айнтрахт» Ф (Германия) – «Виктория Пльзень» (Чехия)

22:00 «Рома» (Италия) – «Атлетик» Бильбао (Испания)

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.