«Тоттенхэм» — «Карабах»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся английский «Тоттенхэм Хотспур» и азербайджанский «Карабах». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Карабах
Агдам, Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
Комментарии
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