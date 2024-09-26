Лопетеги — об 1:5 с «Ливерпулем»: «Вест Хэм» провёл один из лучших своих матчей

Главный тренер «Вест Хэма» Хулен Лопетеги подвёл итоги матча третьего раунда Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:5).

«Думаю, мы провели один из лучших своих матчей, но этого не скажешь, если будешь смотреть только на счёт. Мы не заслуживали поражения с таким счётом, поскольку у нас было много моментов. Шансов было достаточно, но мы не забили. Когда мы остались вдесятером, стало намного сложнее, но иногда такое случается. Мы вылетели из Кубка английской лиги, теперь нужно сосредоточиться на более важных турнирах — таких как Премьер-лига», — приводит слова Лопетеги официальный сайт «Вест Хэма».