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Рома — Атлетик Бильбао: во сколько начало матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Рома» — «Атлетик» Б: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 26 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся итальянская «Рома» и испанский «Атлетик» Бильбао. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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